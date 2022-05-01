Украина предлагает Германии принять закон о ленд-лизе, как США. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны, отметил посол Мельник.

Посол Украины Андрей Мельник предлагает, чтобы Германия приняла закон о ленд-лизе для Украины по примеру США.

Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда".

"Мы хотели бы увидеть быстрый экспорт 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и многое другое. Но что очень важно, это переосмысление в сознании людей. Мы переживаем величайшую войну в Европе за 80 лет. Вы больше не сможете победить с 30 или 100 танками. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны", — сказал Мельник.

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Он отметил, что решение направить Украине ВСУ "Гепард" правильно, но этого недостаточно,

"Тем более что для "Гепардов" не хватает боеприпасов. Это было известно с начала войны, но федеральное министерство обороны занялось этим только на этой неделе. Кроме того, "Гепардам" уже 40 лет — чтобы победить Россию, нам нужно самое современное немецкое вооружение"", – заметил посол.

Напомним, что американский Сенат уже одобрил программу ленд-лизов. Что это такое – в нашем материале.

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