Украина предлагает Германии принять закон о ленд-лизе, как США. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны, отметил посол Мельник.
Посол Украины Андрей Мельник предлагает, чтобы Германия приняла закон о ленд-лизе для Украины по примеру США.
Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда".
"Мы хотели бы увидеть быстрый экспорт 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и многое другое. Но что очень важно, это переосмысление в сознании людей. Мы переживаем величайшую войну в Европе за 80 лет. Вы больше не сможете победить с 30 или 100 танками. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны", — сказал Мельник.
Он отметил, что решение направить Украине ВСУ "Гепард" правильно, но этого недостаточно,
"Тем более что для "Гепардов" не хватает боеприпасов. Это было известно с начала войны, но федеральное министерство обороны занялось этим только на этой неделе. Кроме того, "Гепардам" уже 40 лет — чтобы победить Россию, нам нужно самое современное немецкое вооружение"", – заметил посол.
Напомним, что американский Сенат уже одобрил программу ленд-лизов. Что это такое – в нашем материале.
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