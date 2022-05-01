Україна пропонує Німеччині ухвалити закон про ленд-ліз, як США. Німецький закон про ленд-ліз, як у США, і довгостроковий союз проти Росії були б важливими, зазначив посол Мельник.
Посол України Андрій Мельник пропонує, щоб Німеччина ухвалила закон про ленд-ліз для України за прикладом США.
Про це він сказав у інтерв’ю Bild am Sonntag, пише "Європейська правда".
"Ми хотіли б побачити швидкий експорт 88 танків "Леопард", 100 БМП "Мардер", самохідних гаубиць та багато іншого. Але що дуже важливо, то це переосмислення у свідомості людей. Ми переживаємо найбільшу війну у Європі за 80 років. Ви більше не зможете перемогти із 30 або 100 танками. Німецький закон про ленд-ліз, як у США, і довгостроковий союз проти Росії були б важливими", - cказав Мельник.
Він зазначив, що рішення направити Україні ЗСУ "Гепард" правильне, але цього недостатньо,
"Тим більше, що для "Гепардів" не вистачає боєприпасів. Це було відомо з початку війни, але федеральне міністерство оборони зайнялося цим лише цього тижня. Крім того, "Гепардам" вже 40 років - щоб перемогти Росію, нам потрібне найсучасніше німецьке озброєння", - зауважив посол.
Нагадаємо, що американський Сенат вже схвалив програму ленд-ліз. Що це таке - у нашому матеріалі.
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