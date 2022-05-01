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Пропагандисти РФ почали створювати фейки щодо ленд-лізу для України

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Пропагандисти РФ почали створювати фейки щодо ленд-лізу для України

Associated Press

Один з таких, що нібито за ленд-ліз розплачуватимуться багато майбутніх поколінь громадян України. Надаємо спростування від ЦПД при РНБО, згідно із самим документом.

Після схвалення Конгресом США ленд-лізу для України пропагандисти РФ почали створювати фейки щодо цього. 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Тож, читаємо документ та спростовуємо хибну інформацію.
 
Фейк: "За ленд-ліз розплачуватимуться багато майбутніх поколінь громадян України"

Факт: Загалом борги можуть виникнути лише у разі, якщо після війни з РФ Україна захоче залишити військове обладнання, отримане за рахунок ленд-лізу. При цьому все знищене та втрачене під час бойових дій обладнання списується. 

Фейк: "Законопроект про ленд-ліз зареєстрували ще у січні. Це означає, що у Вашингтоні чудово знали про скорий початок війни і повною мірою готувалися до цього"

Факт: Так. Сенатори представили проєкт про постачання Україні зброї за ленд-лізом на початку січня. Однак, збір підписів сенаторів, що був розпочатий 19.01.2022 року, закінчився лише 24.03.2022 року. І тільки після цього його було передано на розгляд Комітету Сенату з міжнародних відносин. Водночас, представлення проєкту в Сенаті абсолютно не гарантує його ухвалення. 

Нагадаємо, що Палата представників США затвердила законопроєкт про ленд-ліз для України.

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