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Jerry Heil та Kalush Orchestra заспівали про Анджеліну Джолі – відео

Jerry Heil та Kalush Orchestra заспівали про Анджеліну Джолі – відео

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Jerry Heil та Kalush Orchestra заспівали про Анджеліну Джолі – відео

Jerry Heil та Kalush Orchestra / instagram.com/thejerryheil

Українська співачка та блогерка Jerry Heil надихнулася приїздом до Львова голлівудської акторки Анджеліни Джолі.

Виконавиця поділилася, що одразу після того, як дізналася про візит зірки, вона написала декілька пісенних рядків.

В Італії зірка зустріла гурт Kalush Orchestra, які готуються до "Євробачення-2022". Тієї ж ночі Яна Шемаєва звернулася до колег і вони разом записали приспів без підготовки, просто у готельному номері колективу.

Роликом знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Мені одразу прийшли рядки про "Вічних" (Marvel) і Тену, богиню війни. Анджеліна Джолі з власної волі (не за дорученням ООН) прилетіла до Львова. Дякуємо, Анджеліно, за те, що привертаєш увагу всього світу тоді, коли він звик чути, що в Україні війна. Будь ласка, попроси своїх друзів з Голлівуду теж відвідувати нас, адже завдяки тобі тепер Україну знову чують!" – написала артистка.

Нагадаємо, 30 квітня Анджеліна Джолі приїхала до Львова. Пані посол ООН у справах біженців відвідала залізничний вокзал, де вислухала історії евакуйованих людей. Крім того, Джолі завітала до вокзальних волонтерів, психологів та лікарів, провідала у лікарні дітей, які постраждали від ракетного удару військових РФ по вокзалу у Краматорську, і школу-інтернат, де поспілкувалася з вихованцями.

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