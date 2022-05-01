Jerry Heil и Kalush Orchestra спели об Анджелине Джоли — видео

Украинская певица и блоггер Jerry Heil вдохновилась приездом во Львов голливудской актрисы Анджелины Джоли.

Исполнительница поделилась, что сразу после того, как узнала о визите звезды, она написала несколько песенных строк.

В Италии звезда встретила группу Kalush Orchestra, которая готовится к "Евровидению-2022". Той же ночью Яна Шемаева обратилась к коллегам и они вместе записали припев без подготовки, прямо в гостиничном номере коллектива.

Роликом знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

"Мне сразу пришли строки о "Вечных" (Marvel) и Тине, богине войны. Анджелина Джоли по собственной воле (не по поручению ООН) прилетела во Львов. Спасибо, Анджелина, за то, что привлекаешь внимание всего мира тогда, когда он привык слышать, что в Украине война. Пожалуйста, попроси своих друзей из Голливуда тоже посещать нас, ведь благодаря тебе теперь Украину снова слышат!" – написала артистка.

Напомним, 30 апреля Анджелина Джоли приехала во Львов. Посол ООН по делам беженцев посетила железнодорожный вокзал, где выслушала истории эвакуированных людей. Кроме того, Джоли посетила вокзальных волонтеров, психологов и врачей, посетила в больнице детей, пострадавших от ракетного удара военных РФ по вокзалу в Краматорске, и школу-интернат, где пообщалась с воспитанниками.

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