"Несогласные" военные преступники РФ нападают на своих командиров — Жданов

Среди российских оккупантов наращивается количество случаев перестрелок. "Несогласные" военные преступники РФ нападают на своих командиров.

Об этом в эфире единого телемарафона рассказал военный эксперт Олег Жданов.

“Вспомните перестрелку между так называемыми ополченцами и регулярными частями российских войск. Средний и младший офицерский состав выбивается. Они подавляют эти настроения, вплоть до физического проявления силы, принуждают бойцов воевать. И их уничтожают. Бойцы не особо озабочены тем, что убивают офицеров. Без них они садятся и ждут дальше. А потом приезжают начальники и говорят им идти в бой. А они спрашивают: "За что, где деньги, которые вы обещали?" – подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, что Россия распространила очередной фейк для дискредитации Украины.

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