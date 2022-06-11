В "ДНР" судитимуть громадянина Південної Кореї

Полоненого солдата з Південної Кореї судитимуть у самопроголошеній "Донецькій Народній Республіці".

Полоненого громадянина Південної Кореї, який воював на боці України, судитимуть у так званій "Донецькій Народній Республіці".

Про це пише The Guardian.

"Зараз готується вирок найманцю з Південної Кореї. Він їхній громадянин, який воював за Збройні сили України", – заявила "чиновниця ДНР" Наталія Никонорова.

Однак вона не назвала ім'я засудженого.

Нагадаємо, самопроголошений "суд" у "ДНР" засудив трьох іноземців, що воювали на боці України, до страти. "Суд" засудив Ейдена Асліна і Шона Піннера з Великої Британії та Саадуна Брагіма з Марокко.

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