В "ДНР" судитимуть громадянина Південної Кореї

Полоненого солдата з Південної Кореї судитимуть у самопроголошеній "Донецькій Народній Республіці".
Полоненого громадянина Південної Кореї, який воював на боці України, судитимуть у так званій "Донецькій Народній Республіці".
Про це пише The Guardian.
"Зараз готується вирок найманцю з Південної Кореї. Він їхній громадянин, який воював за Збройні сили України", – заявила "чиновниця ДНР" Наталія Никонорова.
Однак вона не назвала ім'я засудженого.
Нагадаємо, самопроголошений "суд" у "ДНР" засудив трьох іноземців, що воювали на боці України, до страти. "Суд" засудив Ейдена Асліна і Шона Піннера з Великої Британії та Саадуна Брагіма з Марокко.
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