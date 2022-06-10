Україна - Вірменія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

У суботу, 11 червня, відбудеться матч 3-го туру групової стадії Ліги націй сезону 2022/23 між збірними України та Вірменії. Стежте за ходом споєдинку за участю "синьо-жовтих" разом із ТСН Проспорт.

Поєдинок відбудеться в польській Лодзі. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Зазначимо, що гостьовий для української збірної матч 1-го туру проти шотландців запланований на 21 вересня через завантажений графік "синьо-жовтих" у червні.

"Синьо-жовті" вдало стартували в новому розіграші Ліги націй. На виїзді збірна України в рамках 2-го туру мінімально здолала Ірландію з рахунком 1:0. Що стосується Вірменії, то вона в першому турі вдома перемогла всю ту ж Ірландію (1:0), а потім поступилася на виїзді Шотландії (0:2).

Після матчу з Вірменією на "синьо-жовтих" чекає домашня зустріч Ліги націй з Ірландією (14 червня), яка через війну з російськими окупантами також відбудеться в Польщі.

Додамо, що команда Олександра Петракова, на жаль, не змогла вийти на ЧС-2022, програвши в фіналі плейоф кваліфікації Уельсу.