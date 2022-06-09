Путіна за кордоном супроводжує охоронець, який збирає до валізи його випорожнення – ЗМІ

Путіна за кордоном супроводжує охоронець, який збирає до валізи його випорожнення – ЗМІ

Президента Росії Володимира Путіна за кордоном супроводжує працівник охорони, який у вбиральнях збирає його сечу та фекалії до валізи і вивозить до РФ.

Це роблять задля того, щоб ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень очільника Кремля та дізнатися про стан його здоров’я.

Такі дані у спільній статті навели журналіст французького журналу Paris Match Режис Жанте і розслідувач російського "Проекта" Михайло Рубін.

Так, авторам матеріалу вдалося 2019 року отримали докази роботи "спеціального" працівника Федеральної служби охорони Росії від дотичних джерел. Це сталося тоді, коли Путін їздив з офіційним візитом до Саудівської Аравії.

Також у травні 2017 року цей самий охоронець супроводжував російського диктатора до вбиралень під час візиту до Франції.

Журналісти уточнили, що цей "спецпрацівник" збирає сечу й фекалії Путіна до спеціальних пакетів, які потім у спеціальній валізі транспортують до Росії.

Нагадаємо, Путін хоч і переніс операцію, але стан його здоров'я все ще нестабільний. Кажуть, саме через це "Пряма лінія" з ним переноситься на невизначений термін.

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