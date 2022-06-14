У сукні кольору індиго, з новою зачіскою і макіяжем: Олена Зеленська на знімках в Instagram

Перша леді України показала фото із відкриття українського центру у Вільнюсі.
Олена Зеленська опублікувала в Instagram світлини із відкриття Українського центру у Литві. Перша леді приєдналася до заходу через відеозв'язок.
Зеленська постала у новому ефектному образі. На ній була сукня кольору індиго із асиметричним вирізом і рукавами три четверті. Волосся вона зібрала у низький хвіст із прикореневим об'ємом.
Олена продемонструвала також новий макіяж – вона підкреслила очі чорним олівцем. Лук вона доповнила елегантними пшеничними сережками.
У дописі перша леді розповіла про відкриття у Вільнюсі Українського центру – унікального закладу, адже він перший в Європі. Туди українці зможуть звернутися по допомогу, поспілкуватися там із земляками, навчатися і з користю проводити дозвілля.
"Коли ми задумували його з колегою, дозволю собі сказати, моєю подругою й великим другом України Діаною Наусєдєнє, ми хотіли, щоб у 50 тисяч українців, які через війну були змушені приїхати до Литви, з’явилося по-справжньому рідне місце.
Щоб цей центр був осередком, куди можна звернутися з будь-якого питання – по допомогу чи спілкування. Щоб тут можна було навчатися, проводити дозвілля. Долучитися до культурного заходу чи освітнього курсу.
У цих стінах пануватиме литовська гостинність, а також шляхетний дух Університету Вітовта Великого, який надав своє приміщення для Українського центру, за що ми щиро вдячні.
Одного дня наші люди повернуться в рідну мирну й безпечну країну. Ну а поки що, сподіваюся, саме Український центр стане для них куточком Батьківщини", - написала перша леді України.
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