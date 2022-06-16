Німеччина надасть Україні новий пакет озброєння: що передадуть

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіця України передати новий пакет озброєння.
Мова йде про ракетні установки залпового вогню.
Про це на спільній пресконференції з лідерами Франції, Італії та Румунії в Києві 16 червня заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
“Німеччина зламала свою державну традицію - ми стали постачати Україні зброю. Ми будемо робити це і надалі, скільки буде запотрібно. Ми навчаємо українських військових користуватися сучасним озброєнням, самохідними гаубицями і зенітними установками. Ми також пообіцяли, що поставимо Україні установки “Іріс”, які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів. Ми домовилися з США та Великою Британією про те, що надамо ракетні установки залпового вогню”, - наголосив Олаф Шольц.
Нагадаємо, що президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що Україна та її громадяни можуть розраховувати на румунський уряд та народ стільки, скільки потрібно.
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