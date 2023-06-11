Наставник "Манчестер Сити" Гвардиола прокомментировал победу в Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы над "Интером" в финальном матче Лиги чемпионов.

Решающий поединок самого престижного клубного турнира Европы завершился минимальной победой горожан – 1:0. Автором победного гола стал Родри.

"Хочу поздравить "Интер" с их выступлением. Я знаю, как они чувствуют себя – мы проходили через это два года назад. Они – вторая лучшая команда Европы, и это замечательно. Этот финал был написан звездами. Я счастлив, но в то же время они могли забить, а мы могли проиграть. Мы довольны чем-то уникальным: завоеванием требла.

Нам удалось победить в Европе – мы страдали, но это нормально. Иногда нужна эта удача, которой у нас не было в прошлом. Я осознаю, что мы сделали, через несколько дней.

Мы вовсю пытались найти пространство для наших игроков в первом тайме. Затем во второй половине мы забили блестящий гол, но на последних минутах "Интер" был лучше, а нам пришлось нелегко. У нас невероятный вратарь, и он сделал сейвы, которые должен был сделать.

Не могу дождаться, когда буду на автобусе с тремя трофеями. Быть как Алекс Фергюсон – для меня это честь. Он с утра прислал мне сообщение. После 14 лет я снова выиграл "требл". Атаковать против "Интера" очень тяжело. Я отдаю им должное. Отдаю должное и своим игрокам за эту победу", – приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Следует отметить, что "Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. "Горожане" только во второй раз добрались до финала самого престижного евротурнира. В решающем матче ЛЧ 2021 года "небесно-голубые" проиграли другому английскому клубу – "Челси".

Сам Гвардиола в третий раз в карьере выиграл Лигу чемпионов. Ранее он дважды побеждал в этом турнире с "Барселоной" (2008/09, 2010/11).

Более того, по итогам этого сезона "Манчестер Сити" оформил требл. "Горожане" стали чемпионами АПЛ, завоевали Кубок Англии и наконец-то триумфовали в Лиге чемпионов.

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