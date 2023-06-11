"Уже умерла": Подоляк жестко раскритиковал ООН

ООН, которая должна обеспечить глобальную безопасность, больше не работает.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Freedom.

"ООН сегодня играет роль промоутера пропагандистских концепций Российской Федерации, тех стран, которые ведут себя крайне агрессивно и хотят промоутировать свои позиции на Латинскую Америку, Африку, глобальный Юг в целом, иметь рычаг информационного влияния. Бесспорно, это не устраивает. У нас всегда будет площадка, которая не будет выполнять собственные уставные документы. В Уставе ООН четко записано — страна-агрессор должна быть названа агрессором со следующими юридическими фиксациями", — сказал он.

Подоляк убежден, что членство России как страны, начавшей неспровоцированную войну в Украине, должно быть остановлено.

"Если ООН демонстративно не останавливает членство России и дает ей право председательствовать в Совбезе, таким образом ООН прямо вам говорит в лицо: "Смотрите, а мы за то, чтобы вас убивали, вырезали, крылатыми ракетами атаковали. Главное нам — получить очередной грант, который позволит ездить по миру и заниматься барыжничеством". Вот так это действительно выглядит. Здесь есть самое черное и белое. Но ООН уже умерла", — добавил он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский призвал международные организации ООН и Красного Креста немедленно приобщиться к спасению людей на оккупированной части Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС.

Глава государства призвал мир к четкой и быстрой реакции на происходящее.

"Даже невозможно установить точно, сколько людей на временно оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи. Наши военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы, спасают людей", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что шокирован заявлениями международных организаций.

"Мы не получили ответа. Я в шоке", — приводит Bild слова Зеленского.

В Офисе президента Украины также жестко раскритиковали ООН за реакцию на подрыв российскими захватчиками Каховской ГЭС, в результате чего в Херсонской области произошел потоп.

Ранее в Управлении ООН по правам человека заявили, что подрыв Каховской ГЭС "ранее" рассматривать как военное преступление. Однако через несколько дней в организации объяснили, почему не поехали сразу спасать херсонцев после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Стоит отметить, что в апреле этого года Россия в течение месяца по принципу ротации председательствовала в Совбезе ООН, несмотря на то, что 141 страна осудила ее агрессию против Украины.

Организация уже не один год становится объектом критики по ряду причин. В 2020 году в условиях многочисленных конфликтов, растущего политического напряжения, коронавирусной пандемии и экономических сложностей, голода и бедности появляется все больше вопросов об эффективности и, главное, актуальности роли организации.

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