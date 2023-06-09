Манчестер Сити – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

В субботу, 10 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/23, в котором сыграют английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер".

Решающий поединок самого престижного клубного турнира Европы примет Олимпийский стадион в Стамбуле (Турция). Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Следует отметить, что грядущая битва "Манчестер Сити" и "Интера" в финале Лиги чемпионов станет первым в истории очным противостоянием этих команд на официальном уровне.

"Манчестер Сити" во второй раз в истории будет играть в финале Лиги чемпионов. В финальном матче ЛЧ 2021 года "горожане" проиграли другому английскому клубу – "Челси".

"Интер" в шестой раз будет участвовать в решающем поединке самого престижного еврокубка. Три из пяти предыдущих финалов Лиги чемпионов "нерадзурри" выиграли (1964, 1965, 2010), а вот два других завершились неудачно (1967, 1972).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция финального матча Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером".