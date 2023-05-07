В Ростове возле военного госпиталя раздались взрывы: в небе виден черный дым

Российские власти инцидента пока не прокомментировали.

В воскресенье, 7 мая, в российском Ростове-на-Дону раздались звуки, схожие взрывы. В небе виден черный дым.

Об этом сообщают ростовские пропагандистские телеграмм-каналы.

Инцидент произошел в 16.30 7 мая. Россияне сообщают, что в небе над военным госпиталем виден черный дым. Перед этим якобы было слышно "пять сильных залпов".

В настоящее время российские власти официально не комментировали то, что произошло в городе.

В российском Ростове возле военного госпиталя раздались взрывы

Напомним, в конце марта жители Ростовской области России вторично за сутки были напуганы звуками, похожими на взрывы. О "хлопке" в соцсетях пишут, в частности, очевидцы в Азове, Чалтыре, части Ростова и нескольких населенных пунктах.

Также 19 ноября 2022 г. раздались взрывы в районе аэропорта Миллерово в Ростовской области. Местные власти заявили об атаке дронов.

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