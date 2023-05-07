В РФ придумали, что за ночь над Черным морем сбили аж 22 беспилотника

Вертояно, путинские пропагандисты намеренно "хвалят" свою ПВО на фоне инцидентов с безпилотниками во многих регионах России.
В Министерстве обороны РФ продолжают рассказывать россиянам об "успехах" своего ПВО. Сегодня подчиненные Шойгу придумали, что в течение прошедшей ночи якобы уничтожили над Черным морем 22 ударных украинских беспилотника.
Об этом передает пресс-служба министерства страны-агрессора.
"В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.
Отметим, что в российских пабликах ночью сообщали лишь о десяти якобы сбитых беспилотниках.
В министерстве "нападения" РФ также похвастались о том, что якобы "российская ПВО с начала проведения "специальной военной операции" уничтожила свыше 4 тыс. украинских беспилотников". Подтверждений этим цифрам нет.
Кроме того, Минобороны РФ уверяет, что россиянам за сутки якобы удалось перехватить пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическую ракету "Гром-2" и одну тактическую ракету "Точка-У".
Вертояно, путинские пропагандисты намеренно "хвалят" свою ПВО на фоне удара неизвестных беспилотников по Кремлю и увеличения случаев обнаружения беспилотников даже вглубь территории России.
Напомним, что в ночь на 3 мая над Сенатским дворцом в Кремле прогремели два мощных взрыва.
Россия традиционно обвинила в инциденте Украину.
В свою очередь в Офисе президента Украины предупредили, что путинский режим устроил эту провокацию, поскольку готовит "масштабный террористический акт".