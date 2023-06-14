В Сочи из-за сильного ливня река вышла из берегов, в результате чего затопило автомобили, придомовые территории и помещения на цокольных и первых этажах.

Об этом сообщают ЗМП и публикуют видео природного бедствия.

По данным местных властей, в районе реки Мацеста ночью за час выпало не менее 15 мм осадков. Также жители предупредили, что дожди сохранятся и 14 июня.

"Для повышения бдительности жителей и их возможной эвакуации из домов, расположенных вдоль русла, были включены сиренно-речевые установки", — пишут российские пропагандисты.

Мэр города Алексей Копайгородский заявил, что пострадавших нет, подтоплены дома на шести улицах и дорогах. Также из-за подтопления поврежден газопровод, нарушена работа общественного транспорта и закрыты пляжи.

"184 человека и 42 единицы техники сейчас задействованы в ликвидации последствий непогоды в микрорайоне Мацеста. Мы еще ожидаем осадков, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры. Держу ситуацию на личном контроле", — говорится в его сообщении.

Российское Сочи уходит под воду (видео)

Напомним, в курортном городе Сочи Краснодарского края неизвестные расклеили листовки в поддержку Легиона "Свобода России", воюющего против кремлевского режима. Послания для путинистов расклеили по всему городу. Они появились на заборах, стенах домов.

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