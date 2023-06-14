Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Российское Сочи уходит под воду (видео)

Российское Сочи уходит под воду (видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2189
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российское Сочи уходит под воду (видео)

Российское Сочи подтопило из-за сильного ливня 14 июня

По данным местных властей, пострадавших из-за подтопления нет.

В Сочи из-за сильного ливня река вышла из берегов, в результате чего затопило автомобили, придомовые территории и помещения на цокольных и первых этажах.

Об этом сообщают ЗМП и публикуют видео природного бедствия.

По данным местных властей, в районе реки Мацеста ночью за час выпало не менее 15 мм осадков. Также жители предупредили, что дожди сохранятся и 14 июня.

"Для повышения бдительности жителей и их возможной эвакуации из домов, расположенных вдоль русла, были включены сиренно-речевые установки", — пишут российские пропагандисты.

Мэр города Алексей Копайгородский заявил, что пострадавших нет, подтоплены дома на шести улицах и дорогах. Также из-за подтопления поврежден газопровод, нарушена работа общественного транспорта и закрыты пляжи.

"184 человека и 42 единицы техники сейчас задействованы в ликвидации последствий непогоды в микрорайоне Мацеста. Мы еще ожидаем осадков, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры. Держу ситуацию на личном контроле", — говорится в его сообщении.

Российское Сочи уходит под воду (видео)

Российское Сочи уходит под воду (видео)

Напомним, в курортном городе Сочи Краснодарского края неизвестные расклеили листовки в поддержку Легиона "Свобода России", воюющего против кремлевского режима. Послания для путинистов расклеили по всему городу. Они появились на заборах, стенах домов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2189
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация