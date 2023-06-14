Курица или яйцо: ученые назвали, что было первым

Знамените вопрос о том, что было первым – курица или яйцо, извечное.

Впрочем, ученые дали ответ, передает dailystar.co.uk.

Так, ученые считают, что первой все же была курица, отметив, что ранние предки современных птиц и рептилий рожали живых детенышей, а не откладывали яйца.

Исследователи Бристольского университета обнаружили, что откладывающие яйца виды произошли от рожавших. Яйца откладывались далекими предками динозавров курицы за миллионы лет до появления первых цыплят.

Но теперь ученые установили, что предки курицы, возможно, вообще не откладывали яйца, как раньше.

Ученые долгое время считали, что откладывание яиц с твердой скорлупой сыграло решающую роль в эволюционном успехе более 300 миллионов лет назад видов, известных как амниоты, включая млекопитающих, ящериц, крокодилов и птиц.

Но исследователи из Бристольского и Нанкинского университетов в Китае обнаружили, что некоторые яйцекладные виды могли происходить от предков, которые были живородными или рожали живых детенышей, и эти виды могут переключаться в обоих направлениях между двумя режимами.

Профессор Майкл Бентон сказал: "Мы можем быть уверены, что многие динозавры откладывали яйца с твердой скорлупой еще при эволюции. Наше исследование не изменяет этого, но меняет наше предположение о том, что яйцо с твердой скорлупой было очень ранним явлением, которое стало ключом к успеху амниотов. Было большее разнообразие репродуктивных режимов, особенно способность сохранять детенышей за счет длительного содержания эмбрионов".

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Современные птицы, крокодилы и черепахи откладывают яйца, когда зародыш внутри находится на ранней стадии развития. Он растет вне матери и вылупляется позже.

Млекопитающие сохраняют свои эмбрионы внутри, что известно как EER, что позволяет им развиваться внутри матери, прежде чем они родятся живыми.

Ящерицы и змеи дольше сохраняют свои эмбрионы внутри. Затем они обычно продолжают откладывать яйца, но некоторые из них могут рожать живых детенышей.

Напомним, трансгендерная модель после встречи с Байденом обнажила грудь в Белом доме. Это повлекло за собой скандал в США.

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