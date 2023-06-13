Трансгендерная модель после встречи с Байденом обнажила грудь в Белом доме: видео

После этого женщину больше не пригласят на мероприятия Белого дома.

Трансгендерная активистка и модель Роуз Монтойя после встречи с президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден обнажила грудь на фоне Белого дома, что повлекло за собой скандал в США.

Об этом пишет news.yahoo.com.

Известно, что инфлюэнсера пригласили в Белый дом на празднование Месяца прайда, посвященного ЛГБТКИ+ семьям.

В понедельник Монтойя опубликовала TikTok с субботнего празднования на лужайке Белого дома, где ее поздравляют президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден, а также она позирует на селфе, снятом с президентом.

"Это транс-радость. Мы здесь, в Белом доме, не извиняясь", — написала активистка.

Трансактивистка показала грудь в Белом доме после встречи с Байденом

В один момент Монтойя позирует топлесс с двумя другими людьми и двигает грудью вверх и вниз. После ее откровенной проделки администрация Байдена запретила ей участвовать в любых будущих мероприятиях.

Трансгендерная модель в ответ заявила, что у Вашингтоне нет запрета на обнажение груди.

"Я полностью поддерживаю это движение и обнажение сосков. Мои друзья-трансгендеры демонстрировали шрамы от операций на верхней части тела и наслаждались этим, и я захотела присоединиться к ним", – объяснила свой поступок модель.

Кто такая Роуз Монтойя

Роуз Монтойя – профессиональная модель, выросшая в сельской местности Айдахо, согласно биографии на ее персональном сайте. Ее отец был пастором, и в детстве она проводила много времени в церкви.

Монтоя призналась друзьям в своей нетрадиционной сексуальной ориентации на втором курсе средней школы, после чего об этом узнала ее семья. В колледже она начала участвовать в драг-перформансах, а в 2015 году признала себя трансгендерной женщиной, тогда она начала гормональную терапию и юридически сменила имя.

Напомним, Байден неудачно "приземлился" на сцене во время вручения дипломов в Академии ВВС США.

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