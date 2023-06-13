Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Киев перед визитом в ЗАЭС

Гросси заявил, что в настоящее время непосредственной опасности для АЭС нет.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Украину во вторник, где провел встречу с Владимиром Зеленским перед поездкой на оккупированную Россией Запорожскую атомную станцию.

Об этом сообщает Reuters.

11 июня МАГАТЭ заявило, что Гросси нужна площадка вблизи станции для проверки уровня воды после того, как водохранилище потеряло большую часть ресурсов после разрушения Каховской ГЭС.

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что пока непосредственной опасности для АЭС нет, но добавил, что это "серьезная ситуация".

"Это шаг в неправильном направлении. Это еще один шаг к ослаблению системы безопасности, находящейся на любой атомной электростанции", — добавил он.

Гросси заявил, что сможет дать более точную оценку ситуации после визита на станцию.

Кроме того, глава МАГАТЭ заявил, что он очень обеспокоен тем, что атомная станция может попасть под контрнаступление Украины, пытающейся освободить свои территории от российских захватчиков.

Он добавил, что сейчас россияне не находились на территории станции тяжелое вооружение, но окончательно он сможет это проверить во время визита на ЗАЭС.

Напомним, ранее сообщалось, что в ставке-охладителе Запорожской АЭС уровень воды остается достаточным для обеспечения потребностей станции, несмотря на критическое обмеление Каховского водохранилища.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые компании государств-союзниц Украины, которые очень много помогают, являются партнерами "Росатома" в реализации ряда проектов, поэтому не готовы наказать РФ жесткими санкциями.

Читайте также: