Кулеба назвал три причины, почему Россию не наказывают за оккупацию ЗАЭС

В частности, почему нет санкций против Росатома в связи с ситуацией вокруг ЗАЭС?

Некоторые очень помогающие компании государств-союзниц Украины являются партнерами "Росатома" в реализации ряда проектов, поэтому не готовы наказать РФ жесткими санкциями.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Жизнь очень цинична, потому что некоторые компании государств-партнеров Украины, которые очень много помогают Украине, являются партнерами "Росатома" в реализации ряда проектов", — заявил Кулеба.

По его словам, это лишь одна из причин, почему Россию не наказывают за оккупацию ЗАЭС.

Второй причиной, по мнению министра, является то, что на территории Европейского Союза все еще действуют атомные электростанции, "подвязанные" под обслуживание россиянами.

А в-третьих, в Венгрии россияне строят атомную электростанцию.

"На стыке этих трех факторов нет мощных санкций против "Росатома". Мы занимаем очень жесткую позицию, президент поднимает этот вопрос в своих разговорах, и я продвигаю идею санкций против "Росатома". Непростая история из-за того, что вокруг "Росатома" зав' связан большой бизнес, политические и интересы безопасности", — заявил Кулеба.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба подверг жесткой критике ООН за реакцию на подрыв россиянами Каховской ГЭС, в результате чего затопило Херсонщину.

Тем временем стало известно. что американские спутники зафиксировали взрыв перед тем, как разрушилась Каховская ГЭС . Инфракрасные датчики зафиксировали признаки тепла.

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