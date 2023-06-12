Подрыв Каховской ГЭС: на Днепропетровщине люди собирают дождевую воду

Без водоснабжения остались населённые пункты. Люди собирают дождевую воду и ждут помощи.

На Днепропетровщине стремительно мелеет Каховское водохранилище. Никопольский и частично Криворожский районы остались без водоснабжения – питьевую воду туда людям привозят. Жителям приходится собирать дождевую воду, чтобы выдержать испытание засухой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

С бидонами, ведрами и бутылками – никопольцы в очередях за водой. Кто-то на велосипеде. Людмила с тачкой. Галина в свои восемьдесят шесть едва дошла с ведром. Воды в Никополе нет с субботы. Брать ее из Каховского водохранилища сейчас невозможно

Уровень воды в водохранилище упал до девяти метров. Это последние данные Укргидроэнегро. Вода продолжает стремительно уходить. Очень мощное течение. И уже видны большие острова, находившиеся здесь до появления Каховского водохранилища.

На обнаженном дне, несмотря на опасность обстрелов и риски от неразорванных боеприпасов, копаются люди. Вопреки оговоркам – ищут ценности, что прятала вода.

В Каменке вода исчезла вообще. Суда оказались на суше. Из-за обмеления просел целый участок с железнодорожным полотном. Движение пригородных поездов отменено. Железнодорожники ремонтируют колею, а пассажиров доставляют автобусами.

Без водоснабжения осталось пять медучреждений Никопольского района. Пациентов перевозят в другие города.

“В больницы Днепра и Павлограда. Первыми транспортировали восемь паллиативных больных. Уже сегодня привезут тех, кто находится на гемодиализе”, – рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

За уровнем Каховского водохранилища пристально следят коммунальщики. Надеются возобновить водоснабжение, но о сроках не говорят

"Все будет зависеть от того, на каком уровне закончится снижение уровня воды. Если уровень будет русла Днепра, возможность такая будет", — сказал городской голова Никополя Александр Саюк.

В Никопольском районе уже более полусотни пунктов раздачи воды, кое-где в них большие очереди.

Всего в район, оставшийся без воды, уже доставлено десять цистерн по 70 тонн. Также воду развозят около двух десятков пожарных машин и полсотни водовозок.

В помощь горожанам – дожди.

Люди выставляют ведра во двор и ставят емкости под водостоки. Это местные ноухау – зонты в окне, из которых стекает в кастрюлю. Ведера прищемлены за балконами и самодельные системы

Пятьдесят тысяч жителей – половина населения города до вторжения – остаются в Никополе и пытаются держаться.

“Дождевую набирала, чтобы смывают туалет. Главное – чтобы победа была. Это не проблема”, — говорит местная жительница Елена Балицкая.

Местные власти готовятся бить скважины и строить новый водопровод. Люди стараются не отчаиваться. В обезвоженном городе школьники праздновали выпускной под ливнем прямо у пункта выдачи воды.

Напомним, что подрыв Каховской ГЭС ударит по кошелькам украинцев, повлияет на свет в домах и изменит рацион.

Читайте также: