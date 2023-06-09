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Спутники США зафиксировали подрыв Каховской ГЭС

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Спутники США зафиксировали подрыв Каховской ГЭС

Спутники США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС / Фото: Associated Press

Космические приборы оборудованы инфракрасными датчиками, которые "увидели" тепло.

Спутники США зафиксировали взрыв перед тем, как разрушилась Каховская ГЭС. Инфракрасные датчики зафиксировали признаки тепла.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновника администрации Джо Байдена.

Как отмечается, спутники оснащены инфракрасными датчиками, которые обнаружили признаки тепла перед тем, как дамба разрушилась. Это свидетельствует о сильном взрыве.

В свою очередь аналитики разведки США считают, что ко взрыву причастна именно Россия, однако убедительных доказательств, свидетельствующих, что это сделали именно оккупанты, пока нет.

Отметим, что русские войска захватили Каховскую ГЭС 24 февраля 2022 года. То есть заложить бомбу и взорвать дамбу изнутри Украина никак не могла.

Напомним, что Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом подрыв Каховской ГЭС. Фюрер традиционно пытается снять с себя вину за теракт и переводит его на Киев.

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Дата публикации
Просмотры
2619
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