Авиаудар по больнице в Гуляйполе: новые подробности о пострадавших

Две медсестры получили сеченные повреждения от осколков.

В результате обстрела больницы в городе Гуляйполе Запорожской области, который совершили в пятницу, 9 июня, российские оккупанты, погиб 46-летний работник медицинского учреждения и 55-летняя женщина.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

В сообщении говорится, что погибший во время обстрела работник больницы, несмотря на опасность, продолжал выполнять свой долг на линии огня, а погибшая женщина находилась рядом с местом попадания.

Также читайте Ракетный удар по поликлинике Днепра: полиция показала видео с первыми минутами после атаки

"Две медицинские сестры получили сеченные повреждения от осколков, в госпитализации не нуждаются", — сообщили в ОВА.

После нанесенного террористического удара специалисты безотлагательно приступили к спасательно-розыскным работам на месте атаки.

В Запорожской ОВА уточнили, что удар был нанесен управляемой авиабомбой.

Напомним, 8 июня российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсон. Оккупанты пытались попасть в места, где люди спасались от масштабных затоплений после теракта на Каховской ГЭС.

Читайте также: