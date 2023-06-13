В США хотят наказать ЮАР за "сближение с Россией"

Для ЮАР могут отменить ряд преференций в экономической сфере.

Конгрессмены США намерены отменить торговую программу с Южно-Африканской республикой из-за ее сближения с Российской Федерацией.

Об этом говорится в письме законодателей, которое цитирует Reuters.

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В письме указывается, что ЮАР получила ряд преференций для своих предприятий в сфере торговли с США благодаря американскому закону об обеспечении роста и возможностей в Африке (AGOA). Закон разрешал товарам из ЮАР получать доступ к рынкам США. Конгрессмены считают, что такие привилегии нужно отменить, поскольку ЮАР "углубила военные отношения" с Россией.

Письмо было направлено госсекретарю США Энтони Блинкену и другим чиновникам. Кроме того, они призывают перенести форум, на котором планируется обсудить продолжение положений торговой программы (действует до 2025 года) в рамках AGOA из Йоханнесбурга.

"Мы серьезно озабочены тем, что проведение форума AGOA 2023 года в Южной Африке станет косвенным подтверждением губительной поддержки Южной Африкой вторжения России в Украину", — отмечается в письме.

В свою очередь пресс-секретарь МИД ЮАР Клейсон Моньела заявил, что в настоящее время в Вашингтоне еще не приняли решение о переносе форума AGOA из Йоханнесбурга.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин стал настоящей головной болью для Южной Африки. Да, страна хотела бы выглядеть стойким послом мира, однако оказалась втянутой в ряд международных скандалов.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за возможного визита президента РФ Владимира Путина в Южно-Африканскую Республику на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) в этой стране планируют изменить законодательство.

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