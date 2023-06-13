Боррель рассказал, когда Путин будет готов к переговорам с Украиной

Путин сейчас не настроен на серьезные переговоры с Украиной.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что российский диктатор Владимир Путин не согласится на мирные переговоры с Украиной до проведения выборов президента США.
Об этом информирует Onda Cero.
Высокий представитель ЕС считает, что диктатор Путин сейчас не настроен серьезными переговорами с Украиной, поскольку будет ждать результатов выборов президента США.
Вместе с тем Боррель выразил уверенность, что российская агрессия против Украины развивалась бы по другому сценарию, как бы президентом США остался бы Дональд Трамп, а не стал бы Джон Байден.
Напомним, ранее сообщалось, что член комитета по международным делам Совета Федерации РФ, сенатор от "республики" Крым Сергей Цеков заявил, что Россия пойдет на переговоры с Украиной, если она согласится "передать в состав РФ" Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области.
Кроме того, мы ранее информировали, что у Зеленского прокомментировали заявления России по поводу переговоров с Украиной.
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