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Путин ответил, будет ли снова нападать на Киев

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
9674
Время на прочтение
1 мин
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Путин ответил, будет ли снова нападать на Киев

Российский диктатор Путин / Фото: Associated Press

Пока что Путин решил, что не будет отправлять оккупантов умирать под Киевом.

Российский диктатор Владимир Путин ответил, будет ли российская армия снова наступать на Киев.

Об этом Путин заявил на встрече с так называемыми "военными корреспондентами" – Z-пропагандистами.

"Некоторые общественные деятели говорят, что нужно набрать еще около миллиона, но это зависит от того, чего хотим. Нужно ли нам идти в Киев? Если да, то нужна мобилизация, если нет, то нет. Сейчас необходимости в мобилизации нет", – сказал диктатор.

Путин на встрече с так называемыми
Путин на встрече с так называемыми "военными корреспондентами" / Фото: Associated Press

Он заверил, что России не нужна мобилизация, потому что "неплохо" идет набор контрактников. Также Путин не видит необходимости вводить в РФ военное положение.

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Дата публикации
Просмотры
9674
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