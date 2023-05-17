Спецпредставитель Китая Ли Хуэй провел встречу с Дмитрием Кулебой

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая и пути прекращения российской агрессии.
16-17 мая специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй посетил Украину с визитом, где он провел встречу с главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Поездка состоялась во исполнение договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Президента Владимира Зеленского и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 26 апреля, говорится в сообщении пресс-службы МИД.
В ходе визита состоялась встреча спецпредставителя правительства КНР Ли Хуэя с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подробно проинформировал спецпредставителя правительства КНР о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Украина не воспринимает никаких предложений, предусматривающих утрату ее территорий или замораживание конфликта.
Министр отметил важность участия Китая в реализации Формулы мира Президента Украины, Черноморской зерновой инициативы, обеспечении ядерной безопасности и других важных международных усилий.
Стороны отдельно обсудили долгосрочную перспективу развития двусторонних отношений между Украиной и Китаем и договорились наращивать диалог по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Напомним, ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал четыре требования Украины по миру на фоне визита спецпредставителя Китая.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Офисе президента прокомментировали очередную атаку российских ракет и дронов на Киев. Советник президента Михаил Подоляк считает, что таким образом Россия поздравила в столице спецпредставителя Китая по Евразии.
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