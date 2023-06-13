Тяжелые бои на 4 направлениях: основное из сводки Генштаба

Авиация сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по оккупантам.

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Россияне применили 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских "шахеда" по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 13 июня.

Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 11 крылатых ракет и 1 ударный дрон.

Кроме того, враг нанес 29 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, разрушен и поврежден объект критической инфраструктуры, жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Угроза с севера

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, на ее полигонах продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области, Нововасиловка, Середина-Буда, Атинское, Белополье, Павловка, Ободы Сумской области, а также Ивашки, Уды, Стрилеча, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синельниковое, Волчанск, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

Где тяжелее всего

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

ВСУ продолжают удерживать позиции

Ситуация на отдельных направлениях

На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Раздолевки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской и Веселое Донецкой областей. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки и Белой Горы. Нанесли авиационные удары в районах Григоровки и Сухой Балки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населённых пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 14 вражеских атак в районе Марьинки. В то же время, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы в районе Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимилиановки, Победы, Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Угледара, Золотой Нивы, Великой Новоселки. Совершили обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское Большая Новоселка, Сторожево, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, включая такие как:

Времевка, Новополье Донецкой области; Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Жеребянки, Каменское Запорожской области;

Змиевка, Казацкое, Николаевка, Веривка, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Ответные удары

Авиация сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, вооружения и военной техники, боеприпасы, зенитно-ракетный комплекс, артиллерийское подразделение на огневой позиции, средство противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Ситуация на затопленном левобережье Херсона

В затопленной Голой Пристани оккупанты сохраняют свое присутствие, совершают обстрелы эвакуационных пунктов и обвиняют в этом подразделения ВСУ.

В свою очередь, оккупационная так называемая "власть" заставляет местное население говорить на видеокамеру слова благодарности подразделениям "МЧС РФ" за якобы спасение и эвакуацию.

Хотя все это время, так и не дождавшись помощи от оккупантов, люди были вынуждены самостоятельно спасать друг друга. После стабилизации ситуации и ухода воды, возвращаясь в город, люди становятся свидетелями мародерства и ограблений собственных домов.

Ранее в Минобороны сообщили, что на фронте наступательные действия украинских сил продолжаются по нескольким направлениям.

В течение прошлой недели украинские защитники освободили от врага семь населенных пунктов : Лобковое, Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожево, Макаровку, Благодатное.

Сегодня стало известно, что РФ атакует и пытается вернуть под свой контроль недавно деоккупированную Макаровку.