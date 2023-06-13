США объявили о новом пакете военной помощи: что получит Украина

В новый пакет вошли в частности, снаряды для РСЗО HIMARS, дополнительные БМП Bradley и бронетранспортеры Stryker.
Соединенные Штаты предоставили Украине новый пакет военной помощи с оружием на сумму 325 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
В новый пакет военной помощи Украине вошли:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- 15 боевых машин пехоты Bradley;
- 10 бронетранспортеров Stryker;
- противотанковые системы Javelin;
- ракеты с оптической наводкой (TOW);
- противотанковые системы AT-4;
- более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;
- боеприпасы для разрушения помех;
- тактическое оборудование для поддержания защищенной связи;
- запасные части и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", – говорится в сообщении.
Это 40-й пакет военной помощи Украине с августа 2021 года.
Напомним, что 9 июня США объявили о предоставлении военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов. Он содержит в частности боеприпасы для ЗРК и системы ПВО, которые помогут защитить небо над Украиной.
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