США объявили о новом пакете военной помощи: что получит Украина

В новый пакет вошли в частности, снаряды для РСЗО HIMARS, дополнительные БМП Bradley и бронетранспортеры Stryker.

Соединенные Штаты предоставили Украине новый пакет военной помощи с оружием на сумму 325 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В новый пакет военной помощи Украине вошли:

дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

15 боевых машин пехоты Bradley;

10 бронетранспортеров Stryker;

противотанковые системы Javelin;

ракеты с оптической наводкой (TOW);

противотанковые системы AT-4;

более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;

боеприпасы для разрушения помех;

тактическое оборудование для поддержания защищенной связи;

запасные части и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", – говорится в сообщении.

Это 40-й пакет военной помощи Украине с августа 2021 года.

Напомним, что 9 июня США объявили о предоставлении военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов. Он содержит в частности боеприпасы для ЗРК и системы ПВО, которые помогут защитить небо над Украиной.

Читайте также: