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США объявили о новом пакете военной помощи: что получит Украина

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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США объявили о новом пакете военной помощи: что получит Украина

В новый пакет помощи США входят дополнительные боеприпасы и бронетехника. / Фото: Associated Press

В новый пакет вошли в частности, снаряды для РСЗО HIMARS, дополнительные БМП Bradley и бронетранспортеры Stryker.

Соединенные Штаты предоставили Украине новый пакет военной помощи с оружием на сумму 325 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В новый пакет военной помощи Украине вошли:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • 15 боевых машин пехоты Bradley;
  • 10 бронетранспортеров Stryker;
  • противотанковые системы Javelin;
  • ракеты с оптической наводкой (TOW);
  • противотанковые системы AT-4;
  • более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;
  • боеприпасы для разрушения помех;
  • тактическое оборудование для поддержания защищенной связи;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", – говорится в сообщении.

Это 40-й пакет военной помощи Украине с августа 2021 года.

Напомним, что 9 июня США объявили о предоставлении военной помощи Украине на сумму 2,1 миллиарда долларов. Он содержит в частности боеприпасы для ЗРК и системы ПВО, которые помогут защитить небо над Украиной.

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Дата публикации
Просмотры
1136
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