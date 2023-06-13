Что известно о корабле ЧФ РФ, который атаковала Украина

На вооружении кораблей этого типа есть переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла" и артиллерийский комплекс АК-306М.

В России заявили, что Украина пыталась нанести удар морскими дронами по кораблю "Приазовье" Черноморского флота РФ. Руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук предоставил информацию об этом судне.

В материале "Крым.Реалии" Павел Лакийчук рассказал о 519-м дивизионе разведывательных кораблей, который базируется на причале чуть южнее Минной стенки в Севастополе.

По словам эксперта, численность этих кораблей сократилась до четырех.

"Приазовье" когда-то считался перспективным кораблем нового проекта, сейчас он уже стар. Новейший — "Иван Хурс", которого недавно ранили. Это два основных. Есть еще два старых средних разведывательных корабля — однотипные с "утопленными турецкими овцами" разведывательным кораблем "Лиман" Когда россияне говорят, что "Иван Хурс" или "Приазовье" находились в определенном районе моря с целью "безопасности", — это ложь. У них нет такого вооружения, чтобы обеспечивать безопасность. Их основное вооружение – это средства радиоэлектронной и гидроакустической разведки», – сообщил Павел Лакийчук.

Он также обратил внимание на то, что два инцидента с российскими разведывательными кораблями произошли примерно в том же районе Черного моря. После того, как атакованный морскими дронами разведывательный корабль ЧФ РФ "Иван Хурс" вернулся в Севастополь, на смену ему вышел корабль "Приазовье".

По словам эксперта, в этом районе Черного моря российские военные корабли проводят разведку действий ВСУ, а также разведку деятельности морских и оборонных ведомств Турции, Румынии и других причерноморских государств.

"Средний разведывательный корабль Черноморского флота России ССВ-201 "Приазовье" проекта 864 был введен в эксплуатацию в 1987 году. Его основными задачами являются радиотехническая разведка, фиксация перемещения кораблей вероятного противника, наблюдение за артиллерийскими стрелами разведка", – добавил Павел Лакийчук.

Напомним, 11 июня Россия заявила об атаке украинских морских дронов на корабль ЧФ.

А американский Институт изучения войны ( ISW ) рассказал, что РФ начала перебазировать Черноморский флот на континент – в порт Новороссийска и Краснодарский край.

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