Евросоюз выделил грант на восстановление мостов в Украине

С начала войны построено 85 временных переправ для налаживания транспортных маршрутов.

Европейский инвестиционный банк и банк ЕС подписали грантовое соглашение о выделении более 50 миллионов евро для поддержки критической инфраструктуры и строительства временных мостов в регионах Украины, пострадавших от российских обстрелов.

Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

"Разрушение переправ на дорогах приводит к частичной или полной изоляции общин. Для нашей команды восстановление таких сооружений во время войны – одна из первоочередных задач для быстрого обеспечения транспортного сообщения с пострадавшими населенными пунктами", — отметил он.

Наем поблагодарил партнеров из ЕС за вклад в восстановление логистики в наиболее пораженных войной регионах Украины. Чиновник добавил, что с 24 февраля прошлого года построено 85 временных переправ для налаживания транспортных маршрутов в пострадавшие населенные пункты.

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