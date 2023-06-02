Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 2 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Повітряна тривога оголошена в більшості областей вночі 2 червня

В мониторинговых чатах сообщают об угрозе атаки БпЛА с юга.

Напомним, власти Днепропетровской области предупредили об угрозе ракетных ударов в ночь на 2 июня. Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу.