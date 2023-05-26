Германия передаст Украине больше систем ПВО IRIS-T

Украинские защитники получат еще больше систем противовоздушной обороны IRIS-T. Уже подписаны дополнительные контракты на поставку.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

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Дополнительные контракты на поставки систем подписали в Юберлингене на Боденском озере:

"ЗРК IRIS-T от Diehl Defence, который украинцы называют "Ириска". Он уже спас несколько украинских жизней", – отметил посол.

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Напомним, Германия обновила перечень помощи для Украины, добавив анонсированную 13 дней назад на сумму 2,7 млрд евро. В новый список помощи для Украины войдут танки Leopard 1, БМП Marder, системы ПВО IRIS-T SLM и мобильные ЗРК IRIS-T SLS, радары для ПВО, зенитные установки Gepard и многое другое. В общей сложности должно быть поставлено 8 IRIS-T SLM (2 уже в Украине) и 12 IRIS-T SLS, и еще 18 Gepard дополнительно к 34-м, которые уже переданы.