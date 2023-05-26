Испания передаст Украине еще четыре танка Leopard

В Минобороны Испании отметили значительный прогресс в учениях украинских военных.

Испания намерена передать Украине еще четыре танка Leopard 2A4, а также бронемашину M-113.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Испании со ссылкой на речь главы ведомства Маргариты Роблес на 12-й встрече Контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн".

"В ходе выступлений министров-участников Роблес сообщила об обновленном статусе поставок Испании, отметив предстоящую поставку еще 4 боевых танков Leopard 2A4 и новой партии бронемашин пехоты M-113", — говорится в сообщении.

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Роблес отметила значительный прогресс в учениях украинцев в Испании, где уже прошли подготовку около 1,5 тысячи военнослужащих.

Напомним, один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии концерн Rheinmetall основал совместное предприятие с "Укроборонпромом". Сначала оно будет заниматься техническим обслуживанием и ремонтом бронетехники.