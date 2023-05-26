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В Киевской области произошло смертельное ДТП

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
522
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области произошло смертельное ДТП

В Киевской области произошла авария с двумя погибшими / Фото: Андрей Небитов

Погибли два водителя.

В ночь на пятницу, 26 мая, на автодороге Киев-Знаменка произошло смертельное ДТП в результате столкновения двух легковых автомобилей Mazda и Honda.

Об этом информируeт начальник Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Двое 38-летних водителей погибли. На месте происшествия работает полиция Киевской области", – говорится в сообщении.

В Киевской области произошла авария с двумя погибшими / ©
В Киевской области произошла авария с двумя погибшими

Водителей призывали быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы сообщали об ужасном ДТП при участии автобуса и легкового автомобиля. На месте погибли два человека.

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Дата публикации
Просмотры
522
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