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Захватчики повредили дамбу Карловского водохранилища Донецкой области

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Захватчики повредили дамбу Карловского водохранилища Донецкой области

Россияне обстреляли дамбу Карловского водохранилища Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

Эвакуировали 26 человек, в том числе и 8 детей.

В четверг, 25 мая, россияне повредили дамбу Карловского водохранилища Донецкой области. В населенном пункте Галицыновка подтопило 6 домовладений.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"С улицы Набережной в Галицыновке эвакуированы 26 человек, в том числе и 8 детей. По состоянию на 23:30 в поселке подтоплено 6 домовладений, подтоплений критической инфраструктуры не обнаружено", — говорится в сообщении.

В результате обстрела водохранилища поднялся уровень воды в реке Волча. Есть угроза подтопления домов в шести населенных пунктах, где проживает 981 человек. Спасательные и оперативные службы находятся на месте происшествия и контролируют ситуацию.

Ранее мы сообщали, что в Киевском водохранилище всплыло тело пилота сбитого российского вертолета Ми-24, который бомбил Украину.

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Дата публикации
Просмотры
139
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