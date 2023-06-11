Неизвестный беспилотник упал в около 130 километрах от Москвы.

В ночь на воскресенье, 11 июня, взрыв прогремел в Калужской области РФ.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Предварительно, в селе Стрелковка, в 136 километрах от Москвы, упал неизвестный беспилотник. Информации о последствиях инцидента, жертв и пострадавших пока нет.

Ранее мы сообщали, что в Белгородской области сошел с рельсов грузовой поезд. Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала.

Напомним, военный Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил, что на освобождении Белгородщины российские добровольцы не остановятся. После БНР их можно ожидать во временно оккупированном Крыму.