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"Бавовна" случилась в Калужской области РФ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
990
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" случилась в Калужской области РФ

Взрывы раздались в РФ ночью 11 июня / Фото: ТСН.ua

Неизвестный беспилотник упал в около 130 километрах от Москвы.

В ночь на воскресенье, 11 июня, взрыв прогремел в Калужской области РФ.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Предварительно, в селе Стрелковка, в 136 километрах от Москвы, упал неизвестный беспилотник. Информации о последствиях инцидента, жертв и пострадавших пока нет.

Ранее мы сообщали, что в Белгородской области сошел с рельсов грузовой поезд. Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала.

Напомним, военный Легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь" заявил, что на освобождении Белгородщины российские добровольцы не остановятся. После БНР их можно ожидать во временно оккупированном Крыму.

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Дата публикации
Просмотры
990
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