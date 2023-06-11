Астрологический прогноз на 11 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время серьезных изменений и трансформаций. Не стоит идти на поводу у других людей – нужно руководствоваться исключительно собственными интересами, желаниями и стремлениями.
Символ дня: ехидна.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, охра.
Счастливые камни дня: колумбит, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: мочеполовая система.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными, поэтому не стоит медлить с лечением.
Питание дня: в еде показана сдержанность, необходимо отказаться от мяса и рыбы в пользу молочных продуктов.
Стрижка дня: стрижка в этот день не только нежелательна, но и опасна.
Дачные работы дня: работать сегодня нужно исключительно с наземной частью растений – если повредить корни, они могут погибнуть.
Магия и мистика дня: нужно выставлять защиту от энергетических вампиров и токсичных людей.
Сны дня: сны нынешних лунных суток необходимо воспринимать с точностью до наоборот.
Табу дня: любой – даже незначительный – конфликт может иметь серьезные последствия.
Цитата дня: "Радость видеть и понимать – есть величайший дар природы" (Альберт Эйнштейн).
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