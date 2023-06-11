Астрологический прогноз на 11 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время серьезных изменений и трансформаций. Не стоит идти на поводу у других людей – нужно руководствоваться исключительно собственными интересами, желаниями и стремлениями.

Символ дня: ехидна.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, охра.

Счастливые камни дня: колумбит, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: мочеполовая система.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными, поэтому не стоит медлить с лечением.

Питание дня: в еде показана сдержанность, необходимо отказаться от мяса и рыбы в пользу молочных продуктов.

Стрижка дня: стрижка в этот день не только нежелательна, но и опасна.

Дачные работы дня: работать сегодня нужно исключительно с наземной частью растений – если повредить корни, они могут погибнуть.

Магия и мистика дня: нужно выставлять защиту от энергетических вампиров и токсичных людей.

Сны дня: сны нынешних лунных суток необходимо воспринимать с точностью до наоборот.

Табу дня: любой – даже незначительный – конфликт может иметь серьезные последствия.

Цитата дня: "Радость видеть и понимать – есть величайший дар природы" (Альберт Эйнштейн).

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