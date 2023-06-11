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Астрологический прогноз на 11 июня

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
356
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 11 июня

Астрологический прогноз на 11 июня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время серьезных изменений и трансформаций. Не стоит идти на поводу у других людей – нужно руководствоваться исключительно собственными интересами, желаниями и стремлениями. 

Символ дня: ехидна. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, охра.

Счастливые камни дня: колумбит, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: мочеполовая система. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными, поэтому не стоит медлить с лечением. 

Питание дня: в еде показана сдержанность, необходимо отказаться от мяса и рыбы в пользу молочных продуктов. 

Стрижка дня: стрижка в этот день не только нежелательна, но и опасна. 

Дачные работы дня: работать сегодня нужно исключительно с наземной частью растений – если повредить корни, они могут погибнуть. 

Магия и мистика дня: нужно выставлять защиту от энергетических вампиров и токсичных людей. 

Сны дня: сны нынешних лунных суток необходимо воспринимать с точностью до наоборот. 

Табу дня: любой – даже незначительный – конфликт может иметь серьезные последствия. 

Цитата дня: "Радость видеть и понимать – есть величайший дар природы" (Альберт Эйнштейн). 

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Дата публикации
Просмотры
356
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