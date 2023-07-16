В боях под Бахмутом враг терпит потери, но оказывает отчаянное сопротивление.

Бойцы ВСУ уничтожили три вражеских танка, две БМП и другую технику противника.

В воскресенье, 16 июля, российские оккупанты понесли ощутимые потери на Бахмутском направлении, но продолжают оказывать отчаянное сопротивление.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, на этом направлении ВСУ держат инициативу на поле боя уже несколько недель подряд, нанося урон оккупантам в живой силе и военной технике.

За прошедшие сутки российская армия потеряла почти три сотни своих солдат — 101 убит, 174 ранены, еще 9 — взяты в плен.

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Также Силы обороны уничтожили 3 вражеских танка, 2 боевые машины пехоты, 1 самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт", 2 гаубицы Д-30, 1 противотанковую пушку "Рапира", 1 противотанковый ракетный комплекс, 1 командно-наблюдательный пункт роты и 1 полевой склад с боеприпасами.

Однако, враг наносит ответные удары.

“Враг отчаянно сопротивляется. 451 раз обстрелял наши позиции в Бахмутском направлении ствольной и реактивной артиллерией. 16 боевых столкновений в общей сложности произошло, 3 авианалета”, — сказал Череватый.

Напомним, Вооруженные силы Украины сохраняют инициативу на Бахмутском направлении. Подразделения украинской армии оказывают давление на россиян и на южном, и на северном флангах.

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