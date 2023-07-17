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Удар по Кримському мосту: в РФ назвали "винуватців"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Удар по Кримському мосту: в РФ назвали "винуватців"

В РФ назвали причетних до удару по Кримському мосту 17 липня. / Фото: Associated Press

Росія назвала причетних до удару по Кримському мосту 17 липня.

У Росії офіційно заявили, що удар по Кримському мосту у ніч проти 17 липня здійснили "українські спецслужби" за допомогою безпілотників.  

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяву Національного антитерористичного комітету РФ. 

"Атаку на Кримський міст здійснили два українські надводні безпілотники", - заявили в НАК.

У РФ порушили кримінальну справу через вибухи.

Нагадаємо, очільник громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук вважає, що у Кримський міст міг влучити іранський дрон-камікадзе "Shahed", який окупанти запускали по території України.

Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що вибух на Кримському мосту може бути російським сценарієм. За її словами, росіяни, ймовірно, реалізували таку провокацію перед подовженням "зернової угоди" та в страху перед українським контрнаступом на півдні.

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Дата публікації
Перегляди
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