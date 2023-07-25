Ракетні удари по Одесі: ексречник Генштабу пояснив мету Кремля

Після того, як Росія вийшла із "зернової" угоди, окупанти намагаються позбавити Україну інструментарію для продовження експорту нашого продовольства. Адже українська сторона готова заручитися підтримкою Туреччини та ООН та реалізовувати угоду без участі РФ. Саме тому Росія руйнує ракетними ударами портову інфраструктуру Одеси.

Про це ексречник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов розповів у інтерв’ю Obozrevatel.

Так, за його словам, технічно Україна може вирішити це питання. Оскільки, північно-західна частина Чорного моря закрита для кораблів Чорноморського флоту, вони бояться висуватись з-за мису Тарханкут, бо можуть потрапити до зони ураження наших "Гарпунів" та "Нептунів".

"Якби до зернової ініціативи приєдналися військово-морські сили Турецької Республіки, які супроводжували б кораблі на інших ділянках у Чорному морі, виникає питання, яка роль РФ у цьому процесі. Хіба що роль піратів Сомалі – топити все і вся. Безумовно, така ситуація Путіна та його оточення не влаштовує, тому вони направили всі ці дронові та ракетні атаки на знищення портової інфраструктури Одеси, яка задіяна у реалізації зернової ініціативи", - пояснив Селезньов.

Оскільки окупанти ніколи не зважають на супутні втрати, внаслідок застосування ракет є величезна кількість руйнувань, зокрема, в історичному центрі Одеси.

"Те, що ворог у такий спосіб намагається вивести українську сторону із процесів, пов'язаних із наданням зерна на світові ринки – це очевидно. Причому подивіться, яке єзуїтство: Росія заявляє, що вона готова замінити Україну на світових ринках зерна. Але розраховувати на швидку реакцію всесвітніх інституцій, які відповідають у тому числі за безпечне переміщення вантажів морським транспортом, не варто. По-перше, у Європі та світі час відпусток. По-друге, їхня часто імпотентна позиція показує, що вони не готові активно і адекватно реагувати на ті виклики, які щоразу створює РФ", - резюмував ексречник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, Владислав Селезньов пояснив, яка мета Генштабу ЗСУ щодо атак по ворогу у Криму.

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