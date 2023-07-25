Нічна атака дронамм: Ігнат розповів, звідки РФ запускала "Шахеди"

У ніч проти 25 липня окупаційна армія РФ вчергове здійснила атаку по містах України ударними безпілотниками "Шахед". У трьох областях на півночі країни працювала протиповітряна оборона. Було зафіксовано близько 10 безпілотників.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону розповів подробиці нічної атаки дронами.

"Близько половини, до п'яти, знищено різними засобами ураження. Безпілотник – складна ціль, безумовно. Щоразу окупанти, запускаючи їх, змінюють напрямок, курс руху. Раніше з аеродрому "Сеща" (Брянська область РФ - ред.), тепер з Курської області запускають. Так само почали запускати з полігону "Чауда" з окупованого Криму, а не лише з Приморсько-Ахтарська. Противник буде шукати шляхи та методи, щоб якомога далі БПЛА, якомога ефективніше доходили до своїх цілей. Наше завдання – це все прораховувати, з'ясовувати і знищувати", – уточнив Ігнат.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму та атакувати Кримський міст.

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