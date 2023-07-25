Ночная атака дронами: Игнат рассказал, откуда РФ запускала "Шахеды"

В ночь на 25 июля оккупационная армия РФ в очередной раз совершила атаку по городам Украины ударными беспилотниками "Шахед". В трех областях на севере страны работала противовоздушная оборона. Было зафиксировано около десяти беспилотников.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона рассказал подробности ночной атаки дронами.

"Около половины, до пяти, уничтожено разными средствами поражения. Беспилотник — сложная цель, безусловно. Каждый раз оккупанты, запуская их, меняют направление, курс движения. Раньше с аэродрома "Сеща" (Брянская область РФ — ред.), теперь из Курской области запускают. Так же начали запускать с полигона "Чауда" из оккупированного Крыма, а не только из Приморско-Ахтарска. Противник будет искать пути и методы, чтобы как можно дальше БПЛА, как можно эффективнее доходили до своих целей. Наша задача – это все просчитывать, выяснять и уничтожать", – уточнил Игнат.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары в оккупированном Крыму и атаковать Крымский мост.

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