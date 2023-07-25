"Прильотів буде більше": яка мета Генштабу ЗСУ щодо атак по ворогу у Криму

Крим – важливий логістичний хаб ворога, тож "прильотів" там буде більше, про що раніше жителів півострова попереджав Зеленський.

Активізація Сил оборони України на Кримському напрямку свідчить – Генштаб ЗСУ чітко розуміє, що на півострові зосереджено багато військових ресурсів окупантів, і російську армію слід ізолювати від цих ресурсів.

Про це ексречник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов розповів у інтерв’ю виданню Obozrevatel.

Так, Селезньов звернув увагу на системність "бавовни" в окупованому Криму.

Що відомо про останні атаки по ворогу в Криму

"За останній тиждень на Крим було кілька атак: горіли склади в районі Старокримського полігону, у Веселому, на аеродромі "Жовтневе". Багато експертів говорять про те, що цей аеродром не використовується за призначенням, але там не про авіацію – останнім часом росіяни складували там величезну кількість техніки, розгорнули склади з боєприпасами. Саме вони й горіли", – пояснив експерт.

Він також заявив про щонайменше два "прильоти" у селищі Роздольне. Було влучання у військову частину ворога. По другому "прильоту" начебто відпрацювала російська ППО, тож у центрі селища були руйнування.

Мета атак по окупантах у Криму

Селезньов пояснив – активізація українських військ саме на Кримському напрямку свідчить про чітке розуміння Генштабом, що Крим є важливим логістичним хабом ворога. На півострові зосереджена велика кількість військових ресурсів російської армії.

"Щоб ізолювати російську армію від цих ресурсів, наші оператори дронів, наші льотчики, які запускають Storm Shadow та їхні аналоги, працюють над тим, щоб ворог відчув усю нашу лють, яка трансформується у дронові, ракетні атаки на ворожі військові об'єкти", – розповів ексречник Генштабу ЗСУ.

Він також звернув увагу, що росіяни воюють із мирними жителями та культовими спорудами, як це сталося в Одесі з атакою по православному храму. Водночас, українські дрони працюють виключно по військових об'єктах окупантів.

Зеленський попереджав кримчан про "прильоти"

"Нагадаю, близько двох місяців тому президент Зеленський, звертаючись до кримчан, сказав: тримайтеся подалі від ворожих військових об'єктів, оскільки це смертельнонебезпечно, по них будуть "прильоти". "Прильоти" є. Що далі, то їх буде більше", – переконаний Селезньов.

Нагадаємо, російська окупаційна "влада" Криму заявила вранці 24 липня про нічну атаку 11 дронами на півострів та "приліт" по складу боєприпасів у Джанкойському районі.

Вдень серія вибухів пролунала в районі військового аеродрому біля села Веселе Джанкойського району.

Того ж дня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що у Криму ведеться планова робота зі знищення об’єктів російських військ, зокрема складів з боєприпасами. Експерт наголосив, що це необхідна передумова для звільнення Криму.

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