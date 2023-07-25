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Британські розвідники пояснили, чому РФ активізувала удари по Одесі

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Олена КапнікОлена Капнік
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Британські розвідники пояснили, чому РФ активізувала удари по Одесі

окупанти активізували удари по Одесі. Фото: Костянтин Ліберов.

Пошкодження торкнулися кількох зерносховищ.

Агресорка Російська Федерація від 18 липня активізувала удари по Одесі та південь України. Під час атак окупанти використовували незвичайну кількість ракет AS-4 KITCHEN (Х-22) вагою 5,5 тонн. Вони призначені для знищення авіаносців.

Про це повідомили у розвідці Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що пошкодження торкнулися кількох зерносховищ у Чорноморському порту, що на південь від Одеси, а також  історичного центру міста. Крім того, 24 липня РФ завдала удару безпілотниками-камікадзе по доках на річці Дунай, що приблизно за 200 метрів від румунського кордону.

За даними британської розвідки, від серпня 2022-го до червня 2023-го, коли ще діяла Чорноморська зернова ініціатива, агресорка загалом утримувалася від завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в південних портах.

"Оскільки Росії не вдалося відновити угоду, Кремль, ймовірно, почувається менш політично обмеженим і намагається завдати ударів по цілям в Одесі, оскільки вважає, що Україна зберігає військові активи в цих районах. Із самого початку війни ударна кампанія Росії характеризувалася поганою розвідкою та неефективним процесом націлювання", - зазначають у Міноборони Британії.

Як повідомлялося, після російської ракетної атака на портову інфраструктур практично 30 кораблів кинули якір та стоять в очікуванні. Серед яких танкери-хімовози. Ще три судна кинули якір уздовж водної колії, що веде до терміналу Рені-Одеса.

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Дата публікації
Перегляди
616
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