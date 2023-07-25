Ракетные удары по Одессе: экс-спикер Генштаба объяснил цель Кремля

После того, как Россия вышла из "зернового" соглашения, оккупанты пытаются лишить Украину инструментария для продолжения экспорта нашего продовольствия. Ведь украинская сторона готова заручиться поддержкой Турции и ООН и реализовывать соглашение без РФ. Именно поэтому Россия разрушает ракетными ударами портовую инфраструктуру Одессы.

Об этом экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал в интервью Obozrevatel.

Так, по его словам, технически Украина может решить этот вопрос. Поскольку северо-западная часть Черного моря закрыта для кораблей Черноморского флота, они боятся выдвигаться из-за мыса Тарханкут, потому что могут попасть в зону поражения наших "Гарпунов" и "Нептунов".

"Если бы к зерновой инициативе присоединились военно-морские силы Турецкой Республики, которые сопровождали бы корабли на других участках в Черном море, возникает вопрос, какова роль РФ в этом процессе. Разве что роль сомалийских пиратов – топить все и вся. Безусловно, такая ситуация Путина и его окружение не устраивает, поэтому они направили все эти дроновые и ракетные атаки на уничтожение портовой инфраструктуры Одессы, задействованной в реализации зерновой инициативы", – пояснил Селезнев.

Поскольку оккупанты никогда не учитывают сопутствующие потери, в результате применения ракет есть огромное количество разрушений, в частности, в историческом центре Одессы.

"То, что враг таким образом пытается вывести украинскую сторону из процессов, связанных с предоставлением зерна на мировые рынки, – это очевидно. Причем, посмотрите, какое иезуитство: Россия заявляет, что она готова заменить Украину на мировых рынках зерна. Но рассчитывать на быструю реакцию всемирных институций, отвечающих в том числе за безопасное перемещение грузов морским транспортом, не стоит. Во-первых, в Европе и мире пора отпусков. Во-вторых, их часто импотентная позиция показывает, что они не готовы активно и адекватно реагировать на вызовы, которые каждый раз создает РФ", — резюмировал экс-спикер Генштаба ВСУ.

Напомним, Владислав Селезнев объяснил, какова цель Генштаба ВСУ касательно атак по врагу в Крыму.

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