Усик – Дюбуа: представлен яркий проморолик титульного боя (видео)

Эгис Климас, менеджер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика, опубликовал проморолик поединка своего клиента с британцем Даниэлем Дюбуа.

Видео содержит зрелищные моменты боксерской карьеры обоих соперников.

Также в нем показан фрагмент с пресс-конференции Усика, где он говорит, что "очень, очень голоден".

"Смотрите мой бой, потому что я красавчик", – забавно обращается Александр к болельщикам в проморолике.

August 26th Wroclaw, Польша pic.twitter.com/ThFZ99U7L3 — Egis Klimas (@KlimasBoxing) Июль 22, 2023

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве на "Тарчински Арена". На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми сейчас владеет украинец

В последний раз Александр выходил в ринг в августе прошлого года, когда в реванше победил британца Энтони Джошуа. Тогда украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью 2021 года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Дюбуа в своем последнем поединке в декабре 2022 года нокаутировал южноафриканца Кевина Лерену.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

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