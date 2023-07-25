Усик – Дюбуа: представлено яскравий проморолик титульного бою (відео)

Егіс Клімас, менеджер українського чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика, опублікував проморолик поєдинку свого клієнта з британцем Даніелем Дюбуа.

Відео містить видовищні моменти боксерської кар'єри обох суперників.

Також у ньому показаний фрагмент із пресконференції Усика, де він каже, що "дуже, дуже голодний".

"Дивіться мій бій, тому що я красунчик", – кумедно звертається Олександр до уболівальників у проморолику.

August 26th Wroclaw, Poland pic.twitter.com/ThFZ99U7L3 — Egis Klimas (@KlimasBoxing) July 22, 2023

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві на "Тарчинські Арена". На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець

Востаннє Олександр виходив у ринг у серпні минулого року, коли в реванші переміг британця Ентоні Джошуа. Тоді українець захистив усі титули, які відібрав у Ей Джея восени 2021 року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Дюбуа у своєму останньому поєдинку в грудні 2022 року нокаутував південноафриканця Кевіна Лерену.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

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