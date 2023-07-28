Шария будут судить за госизмену: что известно

За госпредательство будут судить известного пророссийского блоггера Анатолия Шария и экс-начальника полиции Винницкой области, работавших на ФСБ РФ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении украинского блоггера Анатолия Шария и экс-главы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, имя которого не называют.

Им инкриминировано государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Отмечается, что руководитель запрещенной в Украине пророссийской политической партии и владелец одноименного Youtube-канала Анатолий Шарий от 2019 фактически проживает на территории Королевства Испания. Оттуда он организовывает пиар-акции пророссийской направленности, создает и распространяет политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания.

К сотрудничеству с ФСБ РФ его привлек экс-руководитель областной полиции. Шарий согласился на предложение выполнять задачи спецслужбы. С тех пор сообщники создавали пропагандистские сюжеты антиукраинского содержания.

Кроме того, следствие установило, что другой обвиняемый — бывший правоохранитель из Винницкой области — с 2018 года, находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с сотрудником российской спецслужбы.

Он предоставлял куратору информацию об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцах интернет-ресурсов, которые могли быть использованы против Украины. Для этого пользовался личными связями и сведениями из предыдущих мест работы.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийский блогер Анатолий Шарий сообщен о подозрении в государственной измене. В частности он помогал ФСБ России делать постановочные видео с допросами украинских пленных. Теперь прокремлевскому блоггеру и его сообщнику грозит пожизненное заключение.

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